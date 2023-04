"Too Hot To Handle: Germany"-Anna und Stella sind zusammen!

Anna Strigl und Stella Stegmann machen es offiziell! Die beiden Ladys nahmen an der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany teil. Bereits in der Show war offensichtlich, dass sie sich ziemlich gut verstehen – sie kamen sich näher und küssten sich. Doch am Ende verließen sie die Sendung als Singles. Jetzt folgt die Überraschung: Stella und Anna sind zusammen!

