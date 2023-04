"Too Hot to Handle: Germany"-Stella und Anna sind ein Paar!

Stella Stegmann und Anna Strigl machen es offiziell! Die beiden nahmen an der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany teil und suchten dort die große Liebe. In der Show funkte es schon zwischen ihnen und sie küssten sich sogar – aber daraus wurde nichts. Nun sind sie sich jenseits der Kameras nähergekommen: Anna und Stella sind jetzt offiziell ein Paar!

Auf Instagram teilt Stella jetzt ein Video zusammen mit Anna und bestätigt damit, dass sie in einer Beziehung sind. "Ja, wir sind zusammen! Allerdings nicht in einer monogamen Beziehung! Wir würden es eine Offene/ Poly-Beziehung nennen!", erklärt das Model. Sie haben sich in den vergangenen Monaten kennengelernt und erst einmal ausgetestet, wie es für beide ist. Nun wollen sie ihr Glück aber mit der ganzen Welt teilen.

In einem anderen Clip erzählen Stella und Anna außerdem ein bisschen mehr über ihre Geschichte. "Tatsächlich dachte ich sehr lange, dass ich mir nur eine Beziehung mit einem Mann vorstellen kann, bis ich mich dann zum ersten Mal in eine Frau verliebt habe", gibt Stella darin zu und zeigt stolz auf ihre Anna. "Am Valentinstag hatten wir tatsächlich unser erstes Mal", führen die beiden dann weiter aus.

