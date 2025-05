Anna Strigl verliert Tausende Follower seit "Dancing Stars"

Anna Strigl tanzt sich Woche für Woche bei der beliebten ORF-Show "Dancing Stars" in die Herzen vieler Zuschauer. Doch trotz ihres Erfolgs auf dem Parkett muss die Social-Media-Queen einen Dämpfer hinnehmen: Seit ihrem Auftritt in der Tanzshow hat Anna bereits rund 3.000 Follower auf Instagram verloren, wie sie dem Kurier verriet. Besonders schmerzt sie, dass dies gerade zu dem Zeitpunkt passiert, als sie erst vor Kurzem die 600.000er-Marke geknackt hatte. "Also es ist schon so, dass man die Zahlen sieht und sich denkt, ui, das geht jetzt ein bisserl bergab. Besonders auffällig ist es auf Instagram, wo ich mir denke, jetzt hab ich grad die 600.000 geknackt, jetzt droppt's dann vielleicht drunter", so Anna. Mit ihrem Profi-Tanzpartner Herby Stanonik steht sie dennoch leidenschaftlich vor den Fernsehkameras und zieht besonders jüngeres Publikum an – genau das Ziel, das sich die Showmacher erhofft hatten.

Anna sieht den Rückgang ihrer Follower gelassen und bleibt authentisch: Für sie lohnt sich das Tanzen trotz schwindender Zahlen. "Ich habe ja mit Social Media begonnen, um mein Leben zu teilen, und momentan ist es eben das Tanzen", erklärt sie ihre aktuelle Lebensphase. Sie versteht zwar, dass nicht jeder das Thema Tanzen spannend findet, doch das nimmt sie in Kauf: "Die Leute, die es mögen, die mögen es wirklich, und dann passt das schon." Mit Herby Stanonik verbindet sie inzwischen mehr als nur die gemeinsamen Trainingsstunden – Anna bezeichnet den Profi als einen "Freund fürs Leben" und will mit ihm nach "Dancing Stars" sogar zusammen verreisen. Auch Herby ist voll des Lobes: "Mit ihr kann man über alles reden, sie ist ehrgeizig und sehr erwachsen im Denken", so der Profitänzer gegenüber dem Kurier.

Neben dem Trubel um Followerzahlen und Tanzschritte wird deutlich, wie viel persönliche Entwicklung und enge Freundschaften Anna die Show bringt. Die gebürtige Tirolerin betont immer wieder, wie wichtig ihr Vertrauen und Ehrlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Besonders schätzt sie an ihrem Tanzpartner, dass er ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt – eine Qualität, die gerade im knallharten Showbusiness selten ist. Bei der Wertung am vergangenen Freitag konnten die beiden mit dem Wiener Walzer die Jury begeistern und erreichten 28 Punkte. Gastjuror Ross Antony (50) war sogar so beeindruckt, dass er Schwierigkeiten hatte zu erkennen, wer der Profi und wer der Star ist. Dieses harmonische Miteinander und Annas offene, ehrliche Art sind Gründe dafür, warum sie auch abseits der Social-Media-Plattformen viele Fans hat.

Anna Strigl, 2025

Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

