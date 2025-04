Mit 18 Jahren durchlebte Anna Strigl eine sehr dunkle Zeit

Anna Strigl gibt in einem Podcast Einblicke in einige der dunkelsten Kapitel ihres Lebens. Offen spricht die Content Creatorin bei "Carpe diem" über ihre größte Krise, die sie im Alter von 18 Jahren durchlebte. Damals sei sie suizidgefährdet gewesen und habe sich in ihrem Leben ohne Perspektive gefühlt. "Ich hatte ein 10-Quadratmeter-Zimmer in einer 7er-WG, alles war grau. Es ging mir wirklich dreckig", erzählt sie. Um ihrem Alltag zu entfliehen, habe sie sich spontan für einen radikalen Schritt entschieden: ein Flugticket nach Hawaii. Ohne Geld habe sie dort am Strand geschlafen und in neuen, ungewohnten Begegnungen eine neue Perspektive gefunden.

Neben dieser schwierigen Lebensphase reflektiert Anna auch die Folgen ihrer Zeit bei der Netflix-Show Too Hot To Handle: Germany. Der Druck und die starke Fokussierung auf den Körper hätten Spuren bei ihr hinterlassen. "Es ist pervers, wie sehr sich bei so einem Format alles auf das Äußere konzentriert", beschreibt sie ihre Erfahrungen. Zwei Jahre habe sie gebraucht, um die Teilnahme als lehrreiche Erfahrung zu betrachten. Hilfe suchte sie schließlich in einer Therapie. "Das war das Heilsamste für mich, einen sicheren Ort zu haben, an dem all meine Gedanken Platz finden und man nicht das Gefühl hat, alleine alles bewältigen zu müssen", erklärt sie. Dieser Schritt habe ihr geholfen, wieder eine Routine und Stabilität in ihrem Leben aufzubauen.

Bei "Too Hot To Handle: Germany" flogen die Funken zwischen Anna und der Reality-TV-Bekanntheit Stella Stegmann (27). Nach dem Format wurde aus den beiden Influencerinnen sogar ein Paar. Nach wenigen Monaten war alles aus und vorbei. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Interessen haben und uns zu selten sehen", erklärte Stella die Trennungsgründe im Juni 2023 auf TikTok.

ActionPress Anna Strigl, 2025

Netflix Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

