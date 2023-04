Gegen die Kinderarmut: Katja Krasavice kassiert im Netto

Katja Krasavice (26) sagt sozialer Ungerechtigkeit den Kampf an! Die Rapperin ist für ihre selbstbestimmte Freizügigkeit bekannt und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Erst kürzlich polarisierte die Blondine als DSDS-Jurorin, nachdem sie Poptitan Dieter Bohlen (69) nach einem Sexismus-Skandal mehrere Seitenhiebe verpasste. Jetzt stellte Katja erneut ihr großes Herz unter Beweis und setzte sich für einen guten Zweck an eine Supermarktkasse.

In einer Netto-Filiale bediente Katja laut RTL einen Tag lang die Kunden. Das Ziel: Die vielen Menschen zum Spenden an der Kasse und am Pfandautomaten zu animieren, denn bei Kinderarmut kann jeder Cent Großes bewirken. Mit ihrem Star-Status zog die Blondine Hunderte Fans an, die an der Kasse geduldig auf ein Autogramm oder ein Foto mit der Rapperin warteten. Eines ist damit wohl klar: Der Musikstar hat erfolgreich auf die Spendenaktion aufmerksam gemacht.

Von schwierigen Verhältnissen in der Kindheit kann Katja selbst ein Lied singen. Während die Rapperin inzwischen im Rampenlicht steht, musste sie in der Kindheit vieles ertragen. Bereits mit fünf Jahren verlor Katja ihren Bruder, ihr Vater wurde daraufhin alkoholabhängig und gewalttätig gegenüber ihrer Mutter.

Katja Krasavice

Katja Krasavice bei DSDS

Katja Krasavice, YouTuberin

