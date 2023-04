Katja Krasavice: Dieter Bohlen redet nur mit Männern am Set

Sie findet klare Worte! Die Rapperin Katja Krasavice (26) und der Sänger Dieter Bohlen (69) saßen in den vergangenen Monaten gemeinsam am DSDS-Jurypult. Doch nachdem sich Dieter gegenüber einer Kandidatin sexistisch geäußert hatte, entwickelte sich zwischen den beiden Musikstars eine wahre Schlammschlacht. Die Rapperin zog mehrmals über den Poptitan her. Jetzt nahm Katja erneut kein Blatt vor den Mund und äußerte, dass Dieter Frauen generell nicht respektiere.

Gegenüber Bild erzählte die Blondine über das DSDS-Urgestein: "Er redet nur mit den Männern. Ich war lange höflich zu ihm. Dachte mir, komm, er ist ein älterer Mann." Doch dann habe Katja begriffen: "Dieter respektiert Frauen nicht. Er ist einfach nur peinlich." Schockiert sei die Rapperin vor allem darüber gewesen, dass sich Dieter nicht für seine sexistischen Äußerungen entschuldigt habe. "Das dauert fünf Sekunden, aber diese Größe fehlt ihm", äußerte sich Katja sichtlich wütend.

Dabei arbeiteten die beiden Streithähne vor DSDS sogar erfolgreich zusammen. Gemeinsam mit Pietro Lombardi (30) produzierten sie ein Musikcover. "Unsere Zusammenarbeit war gut. Deshalb sagte ich zu, als er mich in der Jury dabeihaben wollte", erklärte Katja. Im nächsten Jahr wird sie jedoch nicht in der Jury sitzen. "Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich. In der Konstellation mit Dieter kann ich nicht weitermachen", stellte die Rapperin klar.

RTL+ Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Juroren 2023

Getty Images Katja Krasavice im Finale von DSDS

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2023

