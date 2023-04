Kein Liebes-Aus! Darum löschte Loredana Wollny Pärchenfotos

Eigentlich schien bei Loredana Wollny (19) und ihrem Liebsten Servet alles bestens zu laufen – doch vor wenigen Tagen sorgte die Tochter des TV-Großfamilienoberhaupts Silvia Wollny (58) dann für Spekulationen rund um eine Liebeskrise. Der Grund: Die Influencerin löschte alle Pärchenfotos mit dem Vater ihres Sohnes in den sozialen Medien. Im Promiflash-Interview erklärt Loredana jetzt, was hinter dieser Aktion steckte – und eine Liebeskrise war es nicht!

Gegenüber Promiflash betont Loredana jetzt, dass zwischen Servet und ihr alles gut sei. "Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen", stellt sie klar. Die Löschung der Pärchen-Pics hat also einen anderen Grund. "Ich habe die Beiträge archiviert, weil es zu bösen Aussagen in den Kommentaren, aber auch Privatnachrichten gekommen ist – und in denen Servet und ich rassistisch beleidigt wurden", fasst sie zusammen. Solchen Aussagen wolle sie auf ihrem Profil keine Plattform bieten.

Eine Liebeskrise wäre für Loredana und Servets Fans garantiert auch sehr überraschend gewesen – immerhin hatten sich die beiden erst im März verlobt. Der stolze Vater hatte am Strand um die Hand seiner Liebsten angehalten. Wann genau das Paar heiraten möchte, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im April 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

