Trotz Betrug: Khloés Familie feuert Ex Tristan Thompson an!

Kim Kardashian (42) und Kris Jenner (67) sind weiterhin gut auf Tristan Thompson (32) zu sprechen. Jahrelang war er als Partner von Khloé (38) ein Teil der berühmten Familie, sie bekamen zwei gemeinsame Kinder – doch der Basketballspieler hatte seine Freundin die ganze Zeit betrogen und sogar ein Kind mit einer Affäre gezeugt. Doch einen Keil hat auch das nicht zwischen Tristan und die Kardashians getrieben.

Beim Spiel von Tristans neuem Team, den Los Angeles Lakers, am vergangenen Montag saßen Kris, ihr Freund Corey Gamble (42), Kim und ihr Sohn Saint (7) am Spielfeldrand und feuerten ihn an. Der Siebenjährige trug auf den Bildern, die Mirror vorliegen, zur Unterstützung des Sportlers sogar ein Trikot mit seiner Rückennummer neun. Die Realitystars schien sichtlich Spaß miteinander zu haben, als sie lachend für Selfies posierten. Vor dem Spiel kam Tristan auf einen Plausch zu ihnen und umarmte die Familie seiner Ex vertraut.

Khloé selbst war beim Spiel nicht dabei – aber auch zwischen ihr und Tristan läuft es noch sehr gut. Die beiden sollen ständig zusammen abhängen: "Sie sind nicht zusammen – aber sie verhalten sich wie ein Paar und sind auch nicht frei, um mit anderen Leuten zusammen zu sein", behauptete ein Insider gegenüber OK!.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Anzeige

Instagram / krisjenner Tristan Thompson und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian, Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de