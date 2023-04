Am Kopf verletzt: Maren Wolfs Sohn musste ins Krankenhaus

Maren Wolf (30) macht sich wieder große Sorgen um ihren Sohn. Der kleine Lyan hatte sich im vergangenen Jahr auf seinem Hochstuhl nach hinten gelehnt und war infolgedessen mit dem Kopf auf den Boden gefallen. Die YouTuberin und ihr Mann Tobias sind mit ihm daraufhin sofort ins Krankenhaus gefahren: Ihr Sohn hatte sich

eine Gehirnerschütterung zugezogen. Knapp ein halbes Jahr später hat sich Lyan nun wieder am Kopf verletzt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige ein Foto, auf dem sie die Hand ihres Sohnes hält. "Wir waren vorhin im Krankenhaus mit Lyan. Er hat sich am Kopf verletzt und wir sind zur Kontrolle direkt in die Notaufnahme gefahren", erklärte Maren. Deshalb müsse sie ihn besonders im Auge behalten. Um zu schauen, ob mit ihm alles in Ordnung sei, habe sie ihn in der Nacht dreimal wecken müssen.

Doch wie genau hat sich Lyan die Verletzung zugezogen? Maren verriet: "Er ist gestern ziemlich heftig gegen die Kante von unserer Lofttür gelaufen. [Es] gab direkt eine Riesen-Beule und die sah gar nicht gut aus. Ich fahre lieber einmal zu viel zum Arzt und da es schon abends war, mussten wir direkt ins Krankenhaus." Dort habe es dann Entwarnung gegeben – dennoch sollte Lyan nun alles etwas ruhiger angehen lassen.

