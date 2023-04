Eine Stunde getrennt: Loredana Wollny vermisst Baby Aurelio!

Loredana Wollny (19) hält es offenbar kaum aus, von ihrem Baby getrennt zu sein! Das jüngste Mitglied des Wollny-Clans hat im vergangenen Jahr seinen ersten Nachwuchs bekommen: Im Dezember kam der kleine Aurelio zur Welt und stellt seitdem das Leben seiner Mama auf den Kopf. Die Blondine ist ganz vernarrt in ihren Wonneproppen – deshalb fällt es Loredana wohl schwer, nicht in der Nähe ihres Babys zu sein!

In ihrer Instagram-Story erzählt die 19-Jährige, dass ihre Mutter Silvia Wollny (58) auf den Kleinen aufgepasst hat, während sie ein paar Dinge erledigen musste. Das war für Loredana nicht leicht: "Ich habe den so doll vermisst, obwohl ich gar nicht lange weg war. Ich war höchstens eine Stunde weg, aber ich habe den so doll vermisst, dass ich den erst mal kuscheln musste", berichtet sie.

Momentan teilt Loredana verhältnismäßig viele Eindrücke aus ihrem Alltag mit Aurelio – ihr Verlobter Servet hingegen taucht momentan überhaupt nicht auf ihrem Social-Media-Account auf. Die Beauty löschte sogar alle gemeinsamen Aufnahmen, weswegen Fans über eine Liebeskrise spekulieren.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund, 2023

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund

