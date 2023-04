In der sechsten Woche: Antonia Elena hat Embryo verloren

Es sind traurige Nachrichten von Antonia Elena. Erst vor wenigen Tagen machte die Fitnessinfluencerin bekannt: Sie und ihr Partner Christian Wolf bekommen ein Kind. Überglücklich gab sie schon einige Einblicke in ihre Schwangerschaft. Gegenüber Promiflash betonte sie bereits, dass das Paar den Kinderwunsch schon lange hege und es ein großer Traum sei, eine Familie zu gründen. Doch jetzt die Schocknachricht: Antonia hat ihr Baby verloren.

Für ihre Community filmte sie ihren Arztbesuch in ihrer Instagram-Story mit. Jedoch stellte ihr Arzt fest, dass die Schwangerschaft aufgehört habe, sich zu entwickeln. "Und wir haben Knirps verloren, es hat alles seinen Sinn, wir geben nicht auf und es wird sich sicher alles zur richtigen Zeit fügen", erklärte Antonia ihren Fans dann schriftlich.

Kurz vor der Sequenz teilte sie ihren Followern noch mit, jetzt in der sechsten Schwangerschaftswoche zu sein. "Es ist alles so aufregend, was passiert und was Knirps schon alles macht", zeigte sich Antonia happy. Trotz starker Blutungen war sie zuversichtlich, dass beim Ultraschall alles gut sein werde.

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena im Jahr 2023

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Freund Christian Wolf

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

