"Kampf der Realitystars"-Daniel findet Sarahs Moves asozial

Stellt Sarah Knappik (36) sich mit ihrem Verhalten gegen die Gruppe? Die Blondine ist in der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel dabei. Dort eckte sie bereits mit einigen Kandidaten an: Unter anderem gab es Stress mit dem Ur-Bachelor Paul Janke (41), aber auch mit Daniel Schmidt, dem Wirt des Hamburger Elbschlosskellers, kam es zu einem kleinen Wortgefecht. Letzterer kritisiert gegenüber Promiflash nun Sarahs Verhalten in der Sala.

Nachdem die Kandidaten nach dem Bestrafungsspiel nicht mehr in den Schlafraum durften, tüftelte die Gruppe einen Plan aus, wie sie trotzdem ein Schlaflager bauen können. "Es wurde in der Gemeinschaft die Entscheidung getroffen, dass wir uns alle zusammen nebeneinander längs legen, weil in diesem überdachten Bereich Ventilatoren an der Decke sind und wir dann moskitofrei schlafen konnten", erzählt Daniel im Promifash-Interview. Sarah habe sich dann aber einfach dort quer platziert, weswegen einige keinen Schlafplatz mehr hatten. "Sie hat sich gegen die Entscheidung der Gruppe gestellt, also gegen das Gemeinwohl entschieden", fasst er zusammen.

Das sei für Daniel ein absolutes No-Go gewesen. "Ich dachte zuerst, das kann nicht ernst gemeint sein und habe sie dementsprechend konfrontiert. Woraufhin sie pampig antwortete: 'Ich lieg aber jetzt hier.' Fand ich heftig asozial", macht der Tattoo-Liebhaber deutlich.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Daniel Schmidt, Sarah Knappik und Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTL2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de