Streit? Paul nominiert Sarah bei "Kampf der Realitystars"

Was ist bei Paul Janke (41) und Sarah Knappik (36) los? In der diesjährigen Staffel der TV-Show Kampf der Realitystars hatte der Ur-Bachelor bereits enthüllt, dass er schon einmal mit einem Familienmitglied einer Mitstreiterin zusammen gewesen war: Er hatte in der Vergangenheit nämlich die Cousine von Sarah Knappik gedatet. Bestehen bei den beiden aus dieser Zeit etwa Spannungen? Paul nominierte Sarah jetzt jedenfalls bei einer Challenge...

In der aktuellen "Kampf der Realitystars"-Folge mussten die Kandidaten Personen für das sogenannte "Unglücksrad" nominieren – ein Glücksrad, das darüber entscheidet, wer einen geheimnisvollen Umschlag öffnen muss. Darin befindet sich entweder ein Exit-Ticket oder eine Safety-Karte. "Ich habe einfach die Befürchtung, dass es auch ein Exit-Spiel sein kann – und deshalb habe ich mich für Sarah entschieden", verkündete Paul. Er nehme ihr unter anderem ihr Verhalten am Starstrand einfach nicht ab und könne es nicht nachvollziehen, dass sie ihn in einer vergangenen Folge hatte rauswerfen wollen.

Ob die Nominierung auf einen Streit im Privatleben der beiden zurückzuführen ist? "Ich würde gerne noch was aufklären. Jeder weiß ja, dass Paul auch mit meiner Cousine zusammen war. Man könnte denken, dass ich dich wie so einen ganz engen Member hintergangen habe – so ist es aber nicht", betonte Sarah. Die beiden hätten sich vor der Show nämlich noch gar nicht persönlich gekannt. Letztendlich befand sich im Umschlag aber keine Exit-Nachricht, sondern ein Safety-Ticket.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Paul Janke auf Bali

Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

