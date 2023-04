Nach tödlichem Unfall: Alec Baldwin dreht "Rust" weiter

Alec Baldwin (65) ist zurück am Filmset von "Rust"! Im Oktober 2021 war es zu einem tragischen Unfall am Set des Westernstreifens gekommen. Aus der Waffe des Schauspielers hatte sich ein Schuss gelöst und die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tödlich verletzt. Seither waren die Dreharbeiten pausiert. Doch jetzt wurden diese wieder aufgenommen. Erste Bilder zeigen den 65-Jährigen nun wieder am Set des Films.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de