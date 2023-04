Tod im Tesla-Auto: Elon Musk muss vor Gericht aussagen!

Elon Musk (51) droht offenbar Ärger. Der US-amerikanische Unternehmer gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Als Mitbegründer von PayPal, SpaceX und auch Tesla ist der in Südafrika geborene Milliardär weltberühmt. Doch nun stecken er und sein Unternehmen in Schwierigkeiten: Denn ein Mann starb in einem Tesla, weil er während der Fahrt den von Elon als sicher erklärten Autopiloten verwendet hatte. Deswegen muss sich Elon nun vor Gericht verantworten!

Das hat das zuständige Gericht festgelegt, wie unter anderem Spiegel berichtet. Es geht um einen Unfall, der sich 2018 ereignet hatte. Dabei war Walter Huang, damaliger Apple-Ingenieur, mit seinem Tesla tödlich verunglückt. Seine Familie argumentiert, dass er Elons Aussagen zur Verlässlichkeit des Autopiloten Glauben schenkte und deswegen letztlich gestorben sei. Der Tesla-Gründer muss deswegen unter Eid aussagen. Der Autohersteller selbst argumentiert jedoch, dass das Video, in dem der SpaceX-CEO diese Aussage angeblich tätigte, fake gewesen sei. Die Klage soll am 31. Juli verhandelt werden.

In den vergangenen Jahren hatte Elon immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Beispielsweise hatte er im November 2022 Twitter übernommen. Deswegen löschten zahlreiche Promis wie Gigi Hadid (28) oder auch Shonda Rhimes (53) ihre Accounts.

Anzeige

Getty Images Elon Musk im September 2015

Anzeige

Getty Images Elon Musk auf der Met-Gala im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de