Nach Elon Musks Übernahme: Diese Stars löschten Twitter!

Die Twitter-Übernahme gefiel wohl nicht jedem Star. Elon Musk (51) hat vor rund zwei Wochen den Kurznachrichtendienst für einen unglaublichen Betrag von 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Das hatte jedoch zur Folge, dass mehrere Topmanager gleichzeitig gefeuert wurden. Die Übernahme von dem Tesla-Chef hat auch zu vielen polarisierenden Meinungen geführt — und dazu, dass sich viele Stars von der Social-Media-Plattform freiwillig verabschiedet haben.

Wie US Weekly nun berichtete, haben sich bereits mehrere Prominente aufgrund vieler Veränderungen von Twitter distanziert. Model Gigi Hadid (27) kündigte ihren Austritt auf Instagram an: "Ich habe heute meinen Twitter-Account deaktiviert", schrieb sie und zeigte einen Screenshot ihres inzwischen gelöschten Posts. "Seit Langem, aber vor allem mit der neuen Führung, wird es immer mehr zu einer Jauchegrube des Hasses und es ist kein Ort, von dem ich ein Teil sein möchte", fügte sie hinzu. Auch die TV-Ikone Shonda Rhimes (52) zählt zu den Stars, die verkündeten, dass sie die App verlassen und nicht mehr zurückblicken würden. "Ich bleibe nicht hier für das, was Elon geplant hat", schrieb sie auf Twitter. Weitere Stars sind Toni Braxton (55), Sara Bareilles und Tea Leoni (56).

Der SpaceX-Gründer kündigte bereits viele Neuerungen auf der Plattform an. So soll "Twitter Blue" beispielsweise eine kostenpflichtige Funktion für Nutzer sein, die ihr verifiziertes blaues Häkchen behalten wollen.

Getty Images Gigi Hadid posiert, Dezember 2015 in Milan

Getty Images Produzentin Shonda Rhimes

Getty Images Elon Musk, 2020 in Berlin

