Dieses Promi-Paar beneidet Anne Wünsche um ihr Co-Parenting

Anne Wünsche (31) wünscht mehr Zusammenhalt beim Co-Parenting. Seit der Trennung von Henning Merten (32), herrscht zwischen dem einstigen Paar ein Rosenkrieg. Dieser wirkt sich auch auf die Erziehung ihrer Kids aus! In ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin, dass sie das offenbar gut funktionierende Co-Parenting von Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) beneide. Die beiden sind noch immer ein gutes Team. "Hut ab an die beiden. Ich habe mir genau das so sehr für meine Kids gewünscht", äußert die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin.

