Hochschwangere Jasi_xx3 fiebert auf die zweite Geburt hin!

Jasi_xx3 (20) kann es kaum erwarten! Die TikTok-Bekanntheit gab im Oktober bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Gemeinsam mit ihrem Partner Mou darf sie sich über ein Mädchen freuen und schenkt damit ihrer ersten Tochter Eleyna eine Schwester. Derzeit befindet sich die Influencerin in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft und es könnte jederzeit so weit sein. Und Jasmin kann es kaum abwarten, ihr zweites Kind willkommen zu heißen!

In ihrer Instagram-Story widmete sich die 20-Jährige den Fragen ihrer Fans und gibt dabei zu, dass sich die Kleine schon langsam auf den Weg machen könnte. Für die Geburt hat sie außerdem bereits erste Vorkehrungen getroffen: Jasis erste Tochter Eleyna soll dann nämlich zu ihrer Mutter kommen. Auch die Entbindungsart steht für sie schon fest: "Ich möchte gerne eine natürliche Geburt", verrät sie.

Könnte sich Jasi eigentlich auch weitere Kinder vorstellen? "Also erst mal soll das Baby kommen und dann kann man ja immer noch gucken, ob oder wann wir noch ein drittes wollen, aber an sich wollen wir gerne drei Kinder", betont die Netz-Bekanntheit in ihrer Story.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, ihr Partner Mou und das gemeinsame Kind der beiden an Silvester 2022

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTokerin

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrem Freund Mou im September 2021

