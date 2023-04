Kollegen und Schwester trauern um K-Pop-Star Moonbin (†25)!

Moonbin (25) hinterlässt eine große Lücke! Am 19. April wurde der K-Pop-Star von seinem Manager leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Warum der Sänger der Band Astro so plötzlich aus dem Leben schied, ist aktuell noch unklar und wird genauer untersucht. Laut dem offiziellen Polizeibericht geht man jedoch davon aus, dass er Suizid begangen hat. An seiner Gedenkstätte legten schon tausende Fans Blumen und Briefe nieder – auch seine Bandkollegen und seine Schwester hinterließen ihm emotionale Zeilen. "Ich hoffe, du bist dort, wo du bist, hundertmal glücklicher [...] ich liebe dich, und es tut mir leid, mein Freund", schrieb sein Bandkollege Eunwoo in seiner Nachricht, die auf Twitter veröffentlicht wurde.

