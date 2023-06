Nach seinem Tod: Moonbins Schwester zeigt sich erstmals!

Sie versucht, zurück zur Tagesordnung zu finden. Im Mai hatte die K-Pop-Sängerin Moonsua (23) einen schrecklichen Verlust hinnehmen müssen: Ihr Bruder Moonbin (✝25) war ganz plötzlich gestorben. Die örtliche Polizei hatte zu seinem Ableben dokumentiert, dass das Mitglied der Boygroup Astro wahrscheinlich Suizid begangen hat. Seine Schwester hatte sich danach für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Inzwischen arbeitet Moonsua aber wieder...

Seit diesem Jahr moderiert Moonsua die Musikshow "MBC's Show Champion". Nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Bruders hatte die 23-Jährige pausiert – nun ist sie aber wieder zurück. Bereits vor zwei Wochen präsentierte die Musikerin sich wieder vor der Kamera, wie TikTok-Videos zeigen. Ihre Fans freut es, dass Moonsua zurück ist. "Sie sieht besser aus. Es freut mich, dass ihr eine Pause gegeben wurde", meinte ein User.

Kurz nach Moonbins Tod hatten seine Unterstützer die Möglichkeit, bei seinem Management Blumen oder auch Briefe zu hinterlassen. Auch seine Schwester hatte ihm damals rührende Zeilen an der Gedenkstätte hinterlassen. "Mein Bruder, ich bin es, deine einzige und geliebte Schwester. [...] Ich habe so sehr geweint, aber damit werde ich nun aufhören. Fortan werde ich mehr lächeln", hatte sie in einer Nachricht geschrieben, die auf Twitter veröffentlicht wurde.

Anzeige

Instagram / a_us_noom Moonsua, Moonbins Schwester

Anzeige

Instagram / a_us_noom Moonbin und seine Schwester Moonsua

Anzeige

Instagram / a_us_noom Moonsua im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de