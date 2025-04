K-Pop-Stars planen Tribut-Song für Sänger Moonbin (†25)

Moonbin (✝25), der beliebte Sänger der K-Pop-Gruppe ASTRO, wird knapp zwei Jahre nach seinem tragischen Tod mit einem besonderen Song geehrt. Seine Agentur Fantagio gab laut Allkpop bekannt, dass der neue Gedenksong im April veröffentlicht wird – voraussichtlich am 19. April und somit an seinem zweiten Todestag. Das Lied trägt das emotionale Motto "Ein Brief von Freunden an Moonbin" und wird von einigen seiner engsten Freunde aus der Unterhaltungsbranche interpretiert.

Genauere Details zu den beteiligten Künstlern und dem Titel des Songs sollen in den kommenden Wochen folgen. Laut Dispatch sollen aber unter anderem die vier verbliebenen ASTRO-Mitglieder Cha Eunwoo (28), MJ, JinJin und Sanha, Moon Sua von der Girlgroup Billlie und Moonbins Schwester beteiligt sein. Die Hoffnung der Agentur ist es, den Fans des verstorbenen Sängers einen Moment des Trosts und der Verbundenheit zu schenken. In der Vergangenheit hatten bereits andere Weggefährten Moonbin durch Musik Tribut gezollt: Seungkwan von SEVENTEEN veröffentlichte das Lied "Dandelion", während Cha Eun Woo, ebenfalls Mitglied von ASTRO, mit dem Song "Stalker" an ihn erinnerte. Zum ersten Todestag von Moonbin erschien zudem das emotionale Stück "Fly", das von den verbliebenen Mitgliedern der Band aufgenommen wurde, um ihre Gefühle des Verlusts zum Ausdruck zu bringen.

Moonbin, geboren im Januar 1998, wurde als einer der strahlenden Stars der K-Pop-Welt gefeiert. Bereits als Kindermodel und Schauspieler tätig, trat er später als fester Bestandteil von ASTRO ins Rampenlicht, wo er für seine Energie, sein Lächeln und seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz geliebt wurde. Er verstarb am 19. April 2023, wie The Sun berichtete. Der Musiker wurde von seinem Manager leblos in seinem Apartment in Seoul aufgefunden. Freunde und Kollegen beschreiben ihn als warmherzigen Menschen, der stets positive Energie ausstrahlte. Sein überraschender Tod hinterließ nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch Millionen von Fans weltweit in tiefer Trauer, die bis heute unvermindert an ihn denken.

Getty Images Sanha, MJ, Jinjin, Moonbin, Rocky und Eunwoo, Astro-Mitglieder

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im September 2020