Rührende Zeilen: Auch Moonbins (†25) Schwester trauert!

Mit ihm hat Moonsua wohl den wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren! Vor wenigen Tagen waren schreckliche Nachrichten aus der Welt des K-Pops publik geworden: Moonbin (25), Mitglied der Boyband Astro, wurde von seinem Manager leblos in seinem Apartment aufgefunden. Warum der Musiker so plötzlich starb, wird aktuell noch untersucht. Für seine Familie, Freunde und auch seine Fans hinterlässt Moonbin eine große Lücke. Auch seine Schwester Moonsua vermisst ihn offenbar ganz schrecklich!

In Seoul haben Fans aktuell die Möglichkeit, vor dem Management des verstorbenen K-Pop-Idols um ihn zu trauern. Tausende Menschen brachten Blumen, Kuscheltiere, Bilder und auch handgeschriebene Briefe zu Moonbins Gedenkstätte – auch seine jüngere Schwester hinterließ ihm eine herzzerreißende Nachricht, die auf Twitter veröffentlicht wurde. "Mein Bruder, ich bin es, deine einzige und geliebte Schwester. [...] Ich habe so sehr geweint, aber damit werde ich nun aufhören. Fortan werde ich mehr lächeln", schrieb Moonsua, die ebenfalls als Sängerin tätig ist.

Auch Moonbins Bandkollegen hatten sein Mahnmal bereits besucht und dem 25-Jährigen emotionale Zeilen hinterlassen. "Ich hoffe, du bist dort, wo du bist, hundertmal glücklicher [...] ich liebe dich, und es tut mir leid, mein Freund", schrieb beispielsweise Eunwoo. Die anderen Jungs MJ, Jinjin, Sanha und auch Rocky zollten ihm ehrenvoll Tribut.

Anzeige

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / a_us_noom Moonsua und Moonbin

Anzeige

Instagram / moon_ko_ng Jinjin, Moonbin, Eunwoo, Sanha, MJ und Rocky, Astro-Mitglieder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de