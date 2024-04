Große Lücke: K-Pop-Idol Moonbin (†25) starb vor einem Jahr

Seine Fans versuchen noch immer, seinen Tod zu begreifen. Heute vor einem Jahr wurde bekannt, dass Moonbin (✝25) ganz plötzlich gestorben ist. Laut damaligen Berichten fand die örtliche Polizei den K-Pop-Star am 19. April 2023 leblos in seiner Wohnung. Die Todesumstände des Mitgliedes der Gruppe Astro wurden daraufhin untersucht – doch bis heute wurde nie bekannt gegeben, warum der Sänger so früh aus dem Leben schied. Doch fest steht: Seine Unterstützer vermissen ihn total. "Es ist schon ein Jahr her, seitdem du ein Stern wurdest und noch immer wirst du so geliebt, wirst vermisst und wir erinnern auf so viele Arten an dich. Wir lieben dich, Binnie", schreibt beispielsweise ein User auf X zu einem Bild, auf dem Moonbin mit funkelnden Augen lächelt.

Auch Moonbins Kollegen erinnern sich liebevoll an ihn an diesem schmerzhaften Tag. So teilt beispielsweise Jinjin seinen Song "Fly", den er mit seinem Kumpel als Duett aufgenommen hatte. Zudem vertaggt er das Instagram-Profil des verstorbenen Idols. Einige andere Stars tun es ihm gleich und teilen das Lied ebenfalls in ihrer Story. Offenbar finden sie in der Melodie und vor allem in Moonbins Stimme an dem heutigen Tag ein wenig Trost.

Moonbins Tod hatte nicht nur seine Fans völlig aus der Bahn geworfen. Auch seine Familie und seine Freunde konnten es damals einfach nicht fassen. Denn auf der Bühne hatte der 25-Jährige stets mit seiner fröhlichen Art alle bezaubert. 2016 feierte der Südkoreaner mit Astro sein Debüt. Mit Songs wie "Blue Flame" oder "Crazy Sexy Cool" begeistern sie seitdem ihre Fans. Auf ihre Erfolge war Moonbin stets total stolz gewesen – ebenso wie auf seine geliebte Schwester Moonsua (24), die ebenfalls als K-Pop-Sängerin bekannt ist.

Instagram / moon_ko_ng Jinjin, Moonbin, Eunwoo, Sanha, MJ und Rocky, Astro-Mitglieder

Instagram / a_us_noom Moonbin und seine Schwester Moonsua, K-Pop-Stars

