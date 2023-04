Konkurrenz? So geht Angelina mit dem Bachelor-Druck um!

Sie hat ihre eigene Strategie! In der Datingshow Der Bachelor kämpfen mehrere Frauen um den gleichen Mann. Dieses Jahr ist David Jackson der TV-Junggeselle. Neben schönen Dates gibt es auch hin und wieder Streitigkeiten unter den Mädels – dabei geht es meist um den Rosenverteiler. Denn nach einer gewissen Zeit entstehen Gefühle und eventuell auch Eifersucht. Die Kandidatin Angelina Utzeri blieb bisher aber immer locker – wie schafft sie das?

Im Promiflash-Interview erklärt sie, dass sie sich immer auf ihre Bindung mit David konzentriert habe. "Er soll mich als Person kennenlernen und das sollte nicht von der Tatsache beeinträchtigt werden, dass es noch andere Frauen gibt", führt sie aus. Sie habe immer ein gutes Gefühl, wenn sie Zeit mit David verbringt. Auch im wahren Leben könne es ja passieren, dass man mehrere Menschen gleichzeitig kennenlernt.

"Wenn die eigene Verbindung stark genug ist, dann möchte man die Möglichkeit aber nicht mehr nutzen, beziehungsweise sie spielt irgendwann keine Rolle mehr", erzählt sie. So schafft sie es also, mit dem Druck umzugehen. "Ich gehe immer mit einer positiven Einstellung in die Entscheidungen und glaube an mich", betont Angelina im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Angelina, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL David und Angelina, "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Angelina Utzeri bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de