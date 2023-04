Date-Neid? Bachelor-Chiara macht sich über Rebecca lustig

Langsam wird der Konkurrenzkampf zwischen den Bachelor-Mädels immer heftiger! Zahlreiche attraktive junge Damen wollen das Herz von dem Rosenverteiler David Jackson erobern – unter anderem auch Chiara Dülberg und Rebecca Ries. Inzwischen kam es auch schon zu ersten Zickereien zwischen den Mädels: Nachdem Rebecca ein Date mit dem Frauenschwarm hatte, zog Chiara fies über sie her. Steckt etwa Neid dahinter?

Rebecca erzählte in der Folge von ihrem Date und verriet auch, dass es keinen Kuss gegeben hat – David habe sich wohl nicht getraut. Das nahm ihre Nebenbuhlerin zum Anlass, sich über ihre Mitstreiterin lustig zu machen. Schließlich könne ja jede sagen, dass er sich nicht getraut hat. Im Promiflash-Interview erzählt Rebecca, dass sie von der gemeinen Lästerattacke in der Villa nichts mitbekommen habe. "Als ich es jetzt gesehen habe, war mir klar, dass es einfach Neid war, weil ich in dieser Situation war, in der sie gerne gewesen wäre", überlegt sie.

Rebecca vermutet gegenüber Promiflash, dass Chiara eine derartige Situation einfach nicht erwartet hätte: "Ihre Reaktion zeigt mir einfach, dass sie niemals gedacht hätte, dass ich an so einem Punkt mit ihm ankommen werde", schlussfolgert sie abschließend.

