Partnerin Katy bei Charles' Krönung: Orlando Bloom ist stolz

Orlando Bloom (46) könnte nicht stolzer sein! In wenigen Tagen wird König Charles III. (74) offiziell gekrönt. Einen Tag nach der besonderen Zeremonie folgt ein großes Krönungskonzert, bei dem unter anderem Take That, Lionel Richie (73) oder Andrea Bocelli (64) auftreten werden. Auch Katy Perry (38) wird zu diesem besonderen Anlass auf der Bühne performen – und das macht vor allem ihren Liebsten Orlando stolz!

"Sie macht diese großen, historischen Dinge. Es ist wunderbar", schwärmte der 46-Jährige während der CinemaCon 2023 in Las Vegas. Der Schauspieler findet, dass der Auftritt seiner Liebsten "cool" und das Konzert "aufregend" sein werde. Orlando selbst kann aber nicht an diesem besonderen Tag vor Ort sein: "Mein Mädchen wird singen, das macht Spaß. Ich werde es leider nicht dorthin schaffen."

Auch Katy ist mächtig stolz auf sich und ihren bevorstehenden Auftritt: "Ich bin so dankbar, dass ich da sein darf", freut sie sich in einem Gespräch mit Entertainment Tonight. Doch auch für die "Hello"-Interpretin Adele (34) wird ihre Performance zum besonderen Erlebnis: "In diesem Teil der Geschichte dabei zu sein, ist einfach umwerfend."

Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de