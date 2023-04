Trauriges Geständnis: Drew Barrymore wollte Suizid begehen!

Drew Barrymore (48) macht ein schockierendes Geständnis. In der Vergangenheit hatte die Schauspielerin schon oft über ihre schwere Kindheit und Jugend gesprochen. Früh konsumierte sie große Mengen an Alkohol und Drogen. Im Alter von 13 Jahren wurde die "50 erste Dates"-Darstellerin sogar von ihrer Mutter in eine Psychiatrie eingewiesen. Jetzt verrät Drew, dass sie sich damals das Leben nehmen wollte.

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" sprach die 48-Jährige mit ihrem Gast Madison Beer (24) offen über deren Suizidversuch, von dem sie erst vor wenigen Wochen erzählt hatte. Dabei machte die Schauspielerin selbst ein Geständnis: Sie verriet, dass sie zuvor schon einmal versucht hat, ihrem Leben ein Ende zu setzen. "Zweimal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Erde verlassen wollte. Ich war so verzweifelt, dass ich nicht wusste, wohin ich mich hätte wenden sollen", gab die zweifache Mama zu.

Auch Madison hatte zweimal versucht, ihrem Leben zu entfliehen. Doch die Sängerin sei froh, dass ihre Versuche missglückt sind. "Da habe ich auch beschlossen: 'Okay, es gibt noch etwas, wofür ich leben will. Ich war nicht erfolgreich und ich will etwas daraus machen'", erklärte sie im Interview mit Drew.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, Mai 2022

Getty Images Madison Beer, Sängerin



