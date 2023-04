Zurück ins alte Hollywood! Zendaya zeigt Glamour und Charme

Zendaya Coleman (26) flasht im Old-Hollywood-Glamour-Stil! Für ihre Performance in der Serie Euphoria erhielt sie den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einem Drama und wurde somit zur jüngsten Preisträgerin in der Geschichte des Awards gekürt. Auch bei den CinemaCon Big Screen Achievement Awards in Las Vegas konnte sich die Schauspielerin über den Preis Star des Jahres freuen. Zendayas Outfit bei der Verleihung kann sich ebenfalls sehen lassen!

Die Beauty glänzte in einem hellbraunen Kleid aus Leder und Spitze, dessen Rock mit einem goldenen Rosenmuster versehen war. Dazu trug sie ein Paar spitz zulaufende Lederschuhe, die perfekt mit dem Gürtel ihrer Robe matchten. Das Oberteil ähnelte einem Korsett und schmiegte sich eng an den Körper des Models. Ihre Haare waren im klassischen Old-Hollywood-Stil gestylt und fielen in großen Wellen über ihre Ohren, an denen glitzernde Ohrringe baumelten. Auf dem roten Teppich posierte Zendaya natürlich auch stolz mit ihrer Trophäe, auf der eine Weltkugel prangt.

Die Naturschönheit punktet nicht nur mit ihrem schauspielerischen Talent – sie ist auch ein wahres Stimmwunder! Am diesjährigen Coachella-Festival hatte die "Dune"-Darstellerin mit dem Rapper Labrinth (34) die große Bühne gerockt und performte zwei Songs mit ihm.

Getty Images Zendaya mit ihrem Award

Getty Images Zendaya Coleman mit dem Star of the Year Award, 2023

Getty Images Zendaya in Las Vegas, 2023

