Nach 20 Jahren: König Charles entlässt Beraterin der Queen

König Charles III. (74) ergreift harte Maßnahmen! Im September vergangenen Jahres starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral. Somit ist nun ihr ältester Sohn Charles der amtierende König des Vereinigten Königreichs. Während seiner Regentschaft veranlasste Charles bereits einige Neuerungen: So erhielt unter anderem seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (41) einen neuen Titel. Jetzt folgte eine weitere Veränderung: Die ehemalige Beraterin der Queen verliert ihren Posten!

Das berichtet jetzt Mail Online: Über 20 Jahre galt Angela Kelly als Ankleiderin und Vertraute der verstorbenen Monarchin. Doch nun muss sie aus ihrem Haus in Berkshire auszuziehen und ihr Diensthandy abgeben. Auch auf ihrem Instagram-Account meldete sich Angela bereits zu Wort: "Ich bereite mich darauf vor, mich zu verabschieden. Ich ziehe endlich in mein neues Zuhause." Ihre Follower versuchten Angela daraufhin in den Kommentaren aufzumuntern: "Abschiede sind zwar traurig, aber ein neues Zuhause ist ein tolles Abenteuer!"

Dass Charles jetzt einiges ändern möchte, wurde bereits durch andere Handlungen deutlich: So versucht das Staatsoberhaupt unter anderem seinen skandalträchtigen Bruder Prinz Andrew (63) wieder mehr in die Königsfamilie zu integrieren: "Es herrscht eine große Wärme im Haus und eine Versammlung um den König, der seinerseits viel emotionale Intelligenz besitzt, indem er sicherstellt, dass die Familie die Möglichkeit bekommt, an einem Strang zu ziehen", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September, 2022

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles III. und Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de