Nicht wie Harry: Prinz Andrew bringt keine Memoiren raus!

Hat es sich Prinz Andrew (63) anders überlegt? Das britische Königshaus stand in den vergangenen Jahren mehr denn je in den Schlagzeilen. Grund dafür waren vor allem Prinz Harry (38) und sein Onkel Andrew. Während der Sohn von König Charles (74) seine royalen Pflichten niedergelegt hatte, soll Andrew in den Sexskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Zudem schoss Herzogin Meghans (41) Gatte in seiner Biografie "Reserve" gegen seine Familie. Ein Insider behauptete, dass Andrew ebenfalls vernichtende Memoiren plane. Dem soll aber doch nicht so sein!

Wie Daily Mail berichtet, soll es keine enthüllende Biografie von Prinz Andrew geben. "Es gibt keine Pläne für ein Buch und hat es nie gegeben", berichtete ein Insider dazu. Demnach tue der zweifache Vater derzeit alles dafür, um seiner Familie nicht noch weiter zu schaden. Stattdessen soll der 63-Jährige darauf hoffen, bei Charles und Co. wieder mehr Ansehen zu finden.

Plant der Palast eigentlich, Andrew nach seinen Skandalen wieder zurück in die Öffentlichkeit zu führen? Immerhin durfte der Ex-Mann von Sarah Ferguson (63) am diesjährigen Ostergottesdienst teilnehmen. "Es gibt eine strikte Trennung zwischen Familienfeiern und offiziellen Anlässen", erklärte ein Informant dazu gegenüber Page Six klar.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Andrew im April 2023

