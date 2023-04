So viel hatte Samira Klampfl in Schwangerschaft zugenommen

Neu-Mama Samira Klampfl (29) packt aus! In der damaligen Wiedersehensfolge von Bachelor in Paradies hatte sie mit ihrem Serkan Yavuz (30)verkündet, dass sie bald schon Nachwuchs erwarten. Im Mai 2022 erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Seitdem gewähren die frischgebackenen Eltern ihren Fans Einblicke in ihr Leben als kleine Familie. Jetzt verrät Samira, wie viel sie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hat!

In einem Q&A auf Instagram plaudert die 30-Jährige aus, dass sie bereits in der 29. Schwangerschaftswoche 20 Kilo mit Töchterlein Nova Skye Sya zunahm. "Jetzt verstehe ich auch, wieso mich [die Fluggesellschaft] Emirates fast nicht mitnehmen wollte. Damals sah ich aus, als würde ich im Flieger gebären", scherzt die Brünette.

Zudem wollte ein Fan in der Fragerunde von der Neu-Mama wissen, was sie nun für ihren Körper nach der Schwangerschaft tue. "Nichts, außer alles, worauf ich Lust habe und mir eine Freude bereitet. [...] Ich finde mich nicht unattraktiv und würde meinen [Bauchnabel] auch nicht verstecken", antwortet Samira ehrlich.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

