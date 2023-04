Wollen Serkan Yavuz und Samira Klampfl weiteren Nachwuchs?

Planen Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) ein Geschwisterchen für Töchterchen Nova? Das Bachelor in Paradise-Paar durfte im Mai vergangenen Jahres seinen kleinen Sprössling auf der Welt begrüßen. Seitdem gewähren die beiden Realitystars ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als kleine Familie. Doch darf sich Töchterchen Nova auch bald auf ein Geschwisterchen freuen? Im Netz verriet Serkan, ob weiterer Nachwuchs geplant ist.

In einem Q&A auf Instagram machte der 30-Jährige klar, dass er sich mit seiner Liebsten weiteren Nachwuchs wünscht – allerdings noch nicht gleich: "Wir haben es nicht jetzt sofort vor, sondern konzentrieren uns auf Nova, weil wir gerade alles daran lieben." In naher Zukunft wollen Serkan und Samira erst einmal mit ihrem Töchterchen reisen. "Wir [...] wissen, wie sie drauf ist, was sie in gewissen Situationen möchte [...] – so macht das alles etwas mehr Spaß", erklärte Serkan abschließend.

Dass Serkan Papa ist, kann er selbst manchmal gar nicht fassen: "Wenn wieder irgendwas war, was Nova neu gemacht oder dazugelernt hat, macht mich das immer unfassbar stolz und da denke ich mir oft: 'Krass, ich bin der Papa von dieser wundervollen Prinzessin'", schwärmte er bereits auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova im März 2023

