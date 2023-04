Kaley Cuoco genießt Farm-Ausflug mit ihrer Tochter Matilda

Kaley Cuoco (37) genießt die Zeit mit ihrem Baby! Die einstige The Big Bang Theory-Darstellerin geht schon seit einigen Monaten mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) durchs Leben. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die beiden die Schwangerschaft verkündet. Im April war es dann endlich so weit und ihre Tochter Matilda erblickte das Licht der Welt. Die Zeit mit ihrer Tochter genießt Kaley seitdem in vollen Zügen!

In ihrer Instagram-Story teilt die Schönheit jetzt niedliche Einblicke in einen Familienausflug: Gemeinsam mit Baby Matilda verbringt Kaley den Tag auf einer Farm. In einem süßen Video drückt sie ihrer Kleinen sanfte Küsse auf die Wange, während sie vor einem Ziegengehege stehen. "Diese Kleinen interessieren sich sehr für den kleinen Menschen", schreibt die Schauspielerin lachend zu einem weiteren Foto. Für den Ausflug schlüpft die Blondine in eine graue Jogginghose und ein lockeres weißes T-Shit, das sie mit einer hellblauen Basecap kombiniert.

Erst vor wenigen Tagen gönnten sich die jungen Eltern ihr erstes Date nach Matildas Geburt. "Mama und Papa gehen zu ersten Mal aus", verkündete Tom auf Social Media. Dazu postete er mehrere niedliche Fotos der kleinen Familie. "Wunderschönes Paar, wunderschönes Baby!", kommentierte ein User den Beitrag freudig.

Instagram / kaleycuoco Kaley Couco mit ihrer Tochter Matilda

Tom Pelphrey und Kaley Cuoco machen ein Selfie mit ihrem Baby Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

