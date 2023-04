Name verraten: Kaley Cuoco ist zum ersten Mal Mama geworden!

Kaley Cuoco (37) hat allen Grund zu Freude! Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die ehemalige The Big Bang Theory-Darstellerin bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Erst fünf Monate zuvor hatte sie die Beziehung zu dem Schauspieler öffentlich gemacht. Nun war es endlich so weit: Kaley und Toms Tochter hat das Licht der Welt erblickt!

"Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben! Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder", teilt die 37-Jährige überglücklich auf Instagram mit und veröffentlicht dazu einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Babys. Zudem verrät der Serienstar, dass seine Tochter bereits am 30. März das Licht der Welt erblickt hat. Neben der Verkündung der Geburt ihres Kindes macht Kaley auch noch eine Liebeserklärung an ihren Liebsten. "Tom, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, aber das habe ich", schwärmt die frischgebackene Mama.

Zahlreiche Stars freuen sich mit dem Paar über das Babyglück. "So unglaublich. Ich freue mich wahnsinnig für dich. Ich habe immer deine fürsorgliche Art gespürt, Matilda ist ein glückliches Mädchen", kommentiert unter anderem Daniella Monet den Beitrag. "Sie ist so wunderschön! Genieße jede Minute. Ich freue mich für dich", schreibt Beth Behrs (37) in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco während der Golden Globe Awards

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de