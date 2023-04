Nach Hochzeit: Lukas Gage und Chris Appleton auf Red Carpet

Lukas Gage (27) und Chris Appleton (39) gaben ihr Debüt als Ehepaar! Der Schauspieler und der Hairstylist hatten ihre Beziehung im März offiziell gemacht und sich einige Wochen später sogar verlobt. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und die beiden wagten den Schritt vor den Traualtar – wo sie von keiner Geringeren als Kim Kardashian (42) vermählt wurden. Jetzt zeigten sich Chris und Lukas zum ersten Mal als Ehepaar auf dem roten Teppich!

Bei einem Event von Armani posierte das Ehepaar lässig für die Kameras. Zu diesem Anlass zeigte sich Lukas in einem schwarz-weiß gestreiften Zweiteiler, unter dem er ein weißes Shirt trug. Dazu kombinierte er weiße Sneaker. Chris hingegen wählte seinen Look komplett in Schwarz: Er kam in schicker Anzughose mit passendem Jackett und farblich abgestimmtem Shirt.

Ihre Eheschließung verkündeten die beiden via Instagram. "Wir haben es getan", schrieb Chris überglücklich neben eine Reihe von Fotos. Darauf ist das glückliche Paar unter anderem während seiner Vermählung zu sehen. In schwarzen Felljacken und dunklen Lederhosen halten sich die beiden lächelnd an den Händen, während Kim im Hintergrund die Traurede hält.

