Nach Spekulationen: Lukas Gage und Chris haben geheiratet

Lukas Gage (27) und Chris Appleton (39) haben den Gang vor den Altar gewagt! Nach einigen Liebes-Spekulationen hatten die beiden ihre Beziehung im vergangenen März öffentlich gemacht. Nur kurz darauf folgten die nächsten freudigen News: Der Haarstylist und sein Liebster haben sich verlobt. Danach wurde schnell spekuliert, dass die beiden sogar schon längst verheiratet sind. Nun bestätigen die Hotties selbst endlich die Vermutungen: Lukas und Chris haben sich trauen lassen – und zwar von niemand Geringerem als Kim Kardashian (42)!

Auf ihren Instagram-Accounts teilten die Frischvermählten die freudigen News: In schwarzen Felljacken und mit Kim an ihrer Seite gaben sich Chris und Lukas das Jawort. Danach gab es ein Ständchen von Shania Twain (57). In den Kommentaren tummeln sich die Glückwünsche: "Herzlichen Glückwunsch, ihr beide! Ich freue mich so für euch! Ich wünsche euch ein wundervolles, gemeinsames Leben!"

Dass Kim sich für ihren Stylisten und den Schauspieler freut, machte sie bereits bei einer Preisverleihung vor wenigen Tagen klar: "Ich bin so glücklich, dass er gerade in einer Beziehung ist und dass es jetzt bekannt ist, weil ich es so satthabe, dass all meine Freundinnen und Freunde mich fragen, ob du verfügbar bist und wer mein heißer Typ ist, mit dem ich immer zusammen bin." Umso glücklicher ist die 42-Jährige jetzt sicherlich, dass Chris endlich unter der Haube ist.

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im April 2023

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im März 2023

Instagram / chrisappleton1 Lukas Gage, Kim Kardashian und Chris Appleton

