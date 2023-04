Samira Cilingirs Sohn musste wegen Atemnot ins Krankenhaus!

Samira Cilingir macht sich Sorgen um ihren Sohn Malik. Bei Love Island lernte sie einst ihren Partner Yasin (32) kennen und lieben – auf die Hochzeit folgte auch schon die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Aktuell erwartet die TV-Bekanntheit auch schon ihr zweites Kind und hatte während der Schwangerschaft bereits mit einigen Komplikationen zu kämpfen. Doch nun steht erst mal ihr Erstgeborener im Fokus: Malik musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Auf Instagram erzählt Samira ihren Followern besorgt, dass ihr Sohn in der Klinik überwacht werden muss: "Malik hat so schlecht geatmet und ist nur am Husten und hat 'Aua' geschrien", berichtet sie. Der zweijährige Sohn der Influencerin leide an einer sehr schweren Bronchitis und bleibe wegen der Atemnot zur Sicherheit mit seinem Vater im Krankenhaus, damit seine Lunge überwacht werden kann.

Zuletzt hatte die schwangere Samira selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und hatte sich im Krankenhaus behandeln lassen müssen: Bei ihr hatte sich ein großes Hämatom an der Plazenta entwickelt – es drohte sogar eine Fehlgeburt. Inzwischen ist die Gefahr jedoch gebannt.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

