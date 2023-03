"Lag nur": So beeinflusste Hämatom Samira Cilingirs Alltag

Samira Cilingir hat in ihrer Schwangerschaft schwere Wochen hinter sich! Ärzte hatten bei der einstigen Love Island-Teilnehmerin nach starken Blutungen ein Hämatom an der Plazenta festgestellt. Im schlimmsten Fall hätte der baldigen Zweifach-Mama eine Fehlgeburt gedroht. Inzwischen hat sich das Problem zurückgebildet und die Frau von Yasin Cilingir (32) kann die Vorfreude auf ihr Baby wieder genießen. Trotzdem spricht Samira jetzt noch einmal über das Hämatom und dessen großen Einfluss auf ihren Alltag.

In ihrer Instagram-Story rief sich Samira diese schwere Zeit jetzt noch einmal in Erinnerung – und dabei erklärte sie auch, inwiefern sie sich im Alltag aufgrund der Sorgen einschränken musste. "Ich lag hauptsächlich nur. Ich habe nichts Schweres gehoben – auch nicht Malik, was mir und besonders ihm auch schwerfiel", fasste die Influencerin zusammen und betonte zudem: "Ich habe täglich Magnesium zu mir genommen." Außerdem habe sie komplett auf lange Spaziergänge, Putzen und Co. verzichtet. Sie habe lediglich mal zwischendurch gekocht.

Aufgrund des Hämatoms hatte sich Samira an ihrem neuen Wohnort einige Zeit im Krankenhaus aufgehalten – und in dieser Klinik möchte sie nun auch ihr zweites Kind zur Welt bringen. "Hier ist ein Krankenhaus, in dem ich auch durch mein Hämatom immer wieder betreut wurde – und genau hier würde ich auch gerne entbinden", gab sie bekannt. Mit dem Krankenhaus, in dem ihr Sohn Malik geboren wurde, sei sie nämlich nicht zufrieden gewesen.

