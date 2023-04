Verrückt: Schwangere Rihanna geht im schrägen Fell-Look aus

Rihanna (35) setzt neue Maßstäbe in Sachen Trends. Die Sängerin erwartet derzeit ihr zweites Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky (34). Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Egal, ob die beiden zusammen ausgehen oder einen Auftritt auf dem Red Carpet haben: Die Schwanger-Looks der "Umbrella"-Interpretin sind immer ausgefallen. Und jetzt setzt sie noch eine drauf: Rihanna präsentiert sich in einem schrägen Fell-Outfit.

Fotografen erwischten Rihanna Samstagabend in New York City. Die Fotos zeigen sie mit ihrem A$AP bei einem gemeinsamen Abendessen, für das sie sich ein sehr ausgefallenes Outfit überlegte. Die 35-Jährige trug einen weißen, sehr knappen Body, der mit offenbar weißem Kunstfell bedeckt war. Dazu wählte sie die dazu passende dunkle Jacke und einen ausladenden Hut, der ebenfalls aus Fell bestand. Um den schrägen Look abzurunden, hatte sie auf der Nase eine Brille, die statt Gläsern zweimal das Symbol von Chanel eingesetzt hatte. Und das enge Outfit setzte ihren Babybauch perfekt in Szene.

Mit ihrem ausgefallenen Modegeschmack ist Rihanna aber auch Vorbild für viele. Unter anderem Lori Harvey (26) bewundert den Popstar sehr. "Sie ist eine Mode-Ikone. Ich würde Rihanna auf jeden Fall überfallen. Ich mag ihren persönlichen Stil", hatte das Model gegenüber People geschwärmt. Sie habe ihren eigenen Stil auch durch ihre mutigen Looks entwickeln können.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Getty Images Lori Harvey, Model

