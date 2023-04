Zendaya und Tom Holland tanzen ausgelassen auf Usher-Konzert

Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) sind wohl Usher (44)-Fans! Die beiden Schauspieler lernten sich 2016 am Set von Spiderman: "Homecoming" kennen und lieben. Doch erst fünf Jahre später machten die zwei ihre Beziehung öffentlich, nachdem Knutschfotos von ihnen an die Öffentlichkeit geraten waren. Seitdem scheuen sich die US-Amerikanerin und der Brite nicht mehr vor Dates in der Öffentlichkeit. Diese Woche feierten Zendaya und Tom bei einem Konzert von Usher die Nacht durch!

Die Euphoria-Darstellerin hatte ein Video in ihrer Instagram-Story geteilt, worin sie mit ihrem Boyfriend auf dem Konzert zu Ushers Musik tanzt. "Wenn ich es euch sage – wir hatten am Ende kaum noch Stimme!", schrieb das Model und beschrieb die Nacht als wahr gewordenen Kindheitstraum. Usher schien ebenso begeistert davon zu sein, das Duo als Besucher bei seinem Konzert zu haben. In einem Video, das auf Reddit geteilt wurde, ist zu sehen, wie er die beiden unter dem Jubel des Publikums begrüßt.

Das Paar war für die CinemaCon nach Las Vegas gekommen – dort promotete Zendaya zusammen mit Timothee Chalamet ihren kommenden Film "Dune: Part Two". Außerdem durfte sie den Big Screen Achievement Award entgegennehmen und glänzte dabei in einem edlen hellbraunen Lederkleid von Versace.

