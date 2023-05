"Dankbar": Lisa Mantler ist aus den Flitterwochen zurück!

Lisa Mantler (20) hat romantische Wochen hinter sich! Vor ungefähr einem Jahr verkündete die TikTok-Bekanntheit völlig überraschend, dass sie sich verlobt hat. Im März war es dann tatsächlich so weit: Die Blondine und ihr Partner Jonas haben sich das Jawort gegeben. Kurz nach der Hochzeit machte das junge Paar sich dann auf ins Paradies, um dort seine Flitterwochen zu genießen. Nun sind Lisa und Jonas wieder zurück!

"Wir sind wieder zu Hause", schrieb Lisa glücklich auf Instagram und fügte hinzu: "Die letzten Wochen waren so toll. Ich bin so dankbar für alles, was wir erleben konnten. Die besten Flitterwochen überhaupt!" Dazu teilte sie eine Aufnahme von sich, auf der sie glücklich in die Kamera lächelt.

Lisas Community freute sich über den Post und hinterließ liebe Worte in der Kommentarspalte des Beitrags. "Ich freue mich so sehr für dich, dass du deinen Trip genießen konntest!" oder "Das sieht toll aus! Ich hoffe, ihr hattet Spaß", schrieben die begeisterten Follower unter anderem.

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Mann Jonas im April 2023

Instagram / jonasxjay Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas auf Bali

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler mit ihrem Mann auf den Malediven

