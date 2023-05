Kehrt Mick Schumacher nicht mehr zur Formel 1 zurück?

Wieder einmal schießt jemand gegen Mick Schumacher (24). Der Formel-1-Vertrag mit dem Rennstall Haas wurde für den Sohn von Michael Schumachers (54) für die Saison 2023 nicht verlängert. Inzwischen geht Mick in der Formel-1 als Ersatzfahrer für Mercedes an den Start. Auch für McLaren könnte er als Ersatzfahrer ins Cockpit steigen – keine schlechten Aussichten. Doch Ex-Rennserien-Boss Bernie Ecclestone (92) ist sich sicher: Mick wird nicht in die Formel 1 zurückkehren.

"Er muss diesen Traum vergessen, denn früher oder später wachen wir alle aus einem Traum auf. Er muss das vergessen und anfangen, darüber nachzudenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen", erklärte Bernie im Interview mit RTL. Vor allem das Fehlen seines Vaters sieht der 92-Jährige als Grund dafür. "Ich denke, er braucht jemanden, der ihn wirklich zum Erfolg führen will und sich während der gesamten Zeit um ihn kümmert", fügte Bernie hinzu.

Bernie ist nicht der einzige, der gegen Mick schoss. "Der Umgang mit einem Schumacher ist nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können. Er war sehr erwachsen in dieser Sache. Er war nicht glücklich. Ich würde sagen, er hat die Zeichen erkannt. Er ist ein kluger Junge", begann Günther Steiner (58) seinen Vortrag laut inews, bevor er so richtig loslegte: "Wir hatten nicht das erreicht, was wir wollten, ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln." Harte Worte für seinen ehemaligen Schützling.

