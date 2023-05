Nach Show-Aus: James Corden besucht Event mit seiner Frau

James Corden (44) lässt es sich gut gehen! Vor wenigen Tagen flimmerte die letzte Folge seiner "The Late Late Show" über die TV-Bildschirme. Der Moderator hatte vor rund einem Jahr bekannt gegeben, sich mehr Zeit für seine Frau und seine Familie nehmen zu wollen. Das hat er kurz danach offenbar auch getan: James und seine Liebste besuchten ein Event und strahlten dabei bis über beide Ohren!

Am Sonntag waren der Entertainer und seine Gattin Julia Carey zu Gast bei einem Pre-Dinner der Mode-Ikone Anna Wintour (73) anlässlich der bevorstehenden Met Gala. Dafür haben sich die beiden mächtig in Schale geworfen. James wählte wie so oft einen bordeauxroten Anzug, ein weißes Hemd sowie einen schwarzen Schlips. Seine Partnerin entschied sich hingegen für einen weißen Hosenanzug aus Satin. Trotz des schlechten Wetters ließ sich das Paar offenbar nicht die Laune verderben: Obwohl die beiden auf einen Regenschirm angewiesen waren, hatten sie auf den meisten Bildern ein breites Lächeln im Gesicht.

James und Julia sind seit 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Hin und wieder widmet der Showmaster der Blondine öffentlich süße Liebeserklärungen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte er bei Good Morning Britain zum Beispiel erzählt, dass er sein Glück mit ihr manchmal gar nicht fassen könne: "Sie müsste mich eigentlich anschauen [und denken]: 'Was habe ich getan? Das ist ein Riesenfehler'", scherzte der 44-Jährige.

affinitypicture / BACKGRID James Corden, Entertainer

affinitypicture / BACKGRID Julia Carey, Ehefrau von James Corden

affinitypicture / BACKGRID Julia Carey und James Corden im April 2023 in New York City

