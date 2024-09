Ozempic ohne Wirkung: James Corden leidet unter Essattacken

Der britische Schauspieler und Komiker James Corden (46) hat offenbart, dass er in seinem Kampf gegen die Kilos auf das umstrittene Abnehm-Medikament Ozempic gesetzt hat. Bereits in der Vergangenheit hatte der 46-jährige Star der beliebten Serie "Gavin & Stacey" mit Übergewicht zu kämpfen und berichtete nun, unter Essattacken zu leiden. In seiner Sirius XM-Radiosendung verriet James jetzt, dass seine Abhängigkeit von Essen nichts mit Hunger zu tun, sondern eine seelische Ursache hat. "Ich habe Ozempic ausprobiert, aber es hat bei mir nicht funktioniert", erzählte er und erklärte weiter, dass er oft aus anderen Gründen als Hunger esse.

Ozempic, eigentlich ein Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes, wurde in den letzten Jahren unter Prominenten zum Trend, um Gewicht zu verlieren. Doch die Wirkung blieb bei James aus. "Es sorgt lediglich dafür, dass man sich nicht hungrig fühlt. Aber ich esse sehr selten nur, weil ich hungrig bin", berichtete er und erzählte, wie er in der Vergangenheit oft in seinem Auto große Schokoladenriegel verputzt habe, ohne dass es ein Hungergefühl als Grund gab. Nach seinem millionenschweren Vertrag mit Weight Watchers, der 2023 endete, suchte James nach neuen Wegen, Gewicht zu verlieren.

Abseits seines Kampfes mit den Kilos plant James auch, seinen Alkoholkonsum einzuschränken. "Ich bin in einer Lebensphase, in der ich das Gefühl habe, es ist an der Zeit. Ich übertreibe es nicht, aber ich denke, es ist einfach der richtige Moment", erklärte er. Trotz all dieser Herausforderungen ist der Schauspieler derzeit mit den Dreharbeiten zu einem "Gavin & Stacey"-Weihnachtsspecial beschäftigt, das ihn mit seinen alten Co-Stars Mathew Horne, Joanna Page (47) und Rob Brydon wiedervereinen wird.

Anzeige Anzeige

affinitypicture / BACKGRID James Corden, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images James Corden, Showmaster

Anzeige Anzeige