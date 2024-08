James Corden findet Lilys Aussagen über ihn "geschmacklos"

Lily Allen (39) sprach sich vor Kurzem gegen James Corden (45) aus – was dem Talkshow-Host wohl ein wenig sauer aufstößt. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät, versucht er es trotzdem herunterzuspielen und tut die Sängerin als einen weiteren "Hasser" ab. "Er fand es geschmacklos von Lily, ihre Vergangenheit zu erwähnen und dass sie ein kleines Ar***loch dafür ist, überhaupt etwas zu sagen", erklärt die Quelle. Außerdem glaube James nicht, dass er damals verzweifelt gewesen war und habe es satt, dass die Menschen negativ über ihn reden.

Es heißt weiter, der 45-Jährige werde immer wieder für seine Art kritisiert und sei eine polarisierende Person – entweder die Menschen mögen ihn oder nicht. "James versteht nicht, warum er so viele Leute verärgert, weil er einfach er selbst ist", führt der Informant weiter aus und glaubt aber gleichzeitig, die Antwort auf diese Frage zu kennen: "Das Problem ist, dass es bei ihm immer nur um ihn selbst geht, und wenn man sich nicht mit ihm anfreundet oder auf seiner Seite steht, gibt er einem das Gefühl, dass es deine Schuld ist."

Wie Lily es in ihrem Podcast "Miss Me?" ausdrückte, habe sie James früher als "Bettelfreund" wahrgenommen – er sei so fokussiert auf ihre Aufmerksamkeit gewesen, dass es irgendwann unangenehm wurde. Und an seiner Art scheint sich nicht viel geändert zu haben, denn wie der Insider anmerkt, müsse sich der Brite Zeit zum Nachdenken nehmen, um zukünftige Auseinandersetzungen zu vermeiden. "Es ist eine Sache des Respekts und der Gegenseitigkeit, an die sich James nicht immer hält, und so wird es weitergehen, bis er seine eigene Einstellung und Herangehensweise ändert", findet dieser.

Getty Images James Corden in Mountain View im November 2019

Getty Images James Corden, britischer Moderator

