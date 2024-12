James Corden verwendet jetzt kein Ozempic zum Abnehmen mehr

Bereits seit einigen Jahren arbeitet James Corden (46) daran, Gewicht zu verlieren. Vor wenigen Monaten nahm er dann das Abnehmmittelchen Ozempic zur Hilfe. Doch davon hat der Moderator sich jetzt verabschiedet, wie in einer Show des Radiosenders Sirius XM erzählte. "Ich habe Ozempic ausprobiert, und es wird Sie überraschen, wenn Sie mich jetzt ansehen, dass es nicht wirklich funktioniert hat", offenbart James. Das Problem mit dem Medikament sei gewesen, dass es lediglich das Hungergefühl unterdrücke – doch der Brite habe nicht das Problem, dass er übermäßig oft Hunger habe. Viel eher sei sein Essverhalten in Bezug auf die Mengen und die Auswahl der Lebensmittel problematisch gewesen.

Als Beispiel nennt James den Moment, in dem er eine King-Size-Packung Milchschokolade alleine verputzte: "Ihr seht hier jemanden, der eine King-Size-Dairy-Milk in der Autowaschanlage gegessen hat – und wenn ich King Size sage, meine ich eine, die man jemandem zu Weihnachten schenkt. Nichts davon hatte damit zu tun, dass ich dachte: 'Oh, ich bin so hungrig'." Neben seiner Ernährung wolle der 46-Jährige jetzt auch seinen Alkoholkonsum regeln. "Ich befinde mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist. Nicht, dass ich denke, dass ich es übertreibe. Aber ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, einfach aufzuhören", erklärt er.

Immerhin ist James nicht der einzige, der Ozempic beim Kampf gegen die Kilos zur Hilfe nimmt. Besonders Promis scheinen gerne zu dem eigentlichen Diabetes-Mittel zu greifen. Allerdings legen nur die wenigsten die Einnahme offen – dafür wird umso mehr spekuliert. Fans waren sich so unter anderem bei Serena Williams (43) und Meghan Trainor (30) sicher, dass ihr Abnehmerfolg mit Ozempic zu tun habe. Dass es auch anders geht, zeigte Country-Sänger Jelly Roll. Der Musiker wog zeitweise 250 Kilogramm und fühlte sich so unwohl, dass ein Abnehmprogramm hermusste. Doch weil Ozempic schweres Sodbrennen als Nebenwirkung haben kann, sorgte der "Need a Favor"-Interpret sich um seine Stimme. Im Podcast "Winning Streak" erzählt Jelly, dass er es deshalb aus eigener Kraft geschafft habe, mittlerweile 64 Kilogramm abzunehmen.

Getty Images James Corden bei der Premiere von "Mammals"

Getty Images Jelly Roll, Sänger, 2024

