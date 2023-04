"The Late Late Show"-Ende: Wie war James Cordens Finale?

Wie ging die letzte Ausgabe der "The Late Late Show" über die Bühne? Seit 2015 flimmerte das TV-Format über die Bildschirme. Vor knapp einem Jahr verkündete der Moderator James Corden (44) allerdings, dass er die Sendung verlassen möchte, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Am Donnerstag wurde die letzte Folge ausgestrahlt, für die einiges geplant war. Wie war das große Finale?

Anders als sonst eröffnete James die Sendung nicht von der Hauptbühne aus, sondern aus dem Treppenhaus des Studios. Später kehrte er jedoch an den gewohnten Platz zurück und betonte, wie emotional die Aufzeichnung der letzten "The Late Late Show" für ihn sei. Zudem bedankte er sich bei seiner Familie, die währenddessen vor Ort war. Danach machte er Witze über die erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump (76) und Joe Biden (80). Letzterer hatte ihm sogar eine Abschiedsbotschaft zukommen lassen: "'James, herzlichen Glückwunsch. 1.200 Sendungen in acht Jahren. Nach dem Tag, den du für mich im Weißen Haus verbracht hast, bin ich überrascht, dass du acht Jahre in irgendeinem Job durchgehalten hast. [...] Wir werden dich vermissen, Kumpel.'"

Zu den prominenten Gästen der letzten Episode gehörten der Schauspieler Will Ferrell (55) und der Sänger Harry Styles (29). Letzterer zeigte stolz sein Tattoo mit den Worten "Late, Late", das ihm 2015 in der Sendung gestochen wurde. Damals war er mit seiner früheren Band One Direction vor Ort. Auf eine musikalische Performance mussten die Zuschauer allerdings verzichten. Stattdessen gab James am Ende sein Gesangstalent zum Besten.

