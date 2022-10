James Corden hält seine Beziehung zu Julia für ein Wunder

James Corden (44) kann sein Glück offenbar gar nicht fassen! Eigentlich galt der britische Komiker stets als lustige und immer gut gelaunte TV-Persönlichkeit. Zuletzt sorgte der Moderator einer eigenen Late-Night-Show jedoch mit negativen Schlagzeilen für Aufruhr: James soll sich in einem Restaurant unverschämt und respektlos gegenüber einem Kellner Verhalten haben. Für seine Frau Julia Carey hat der Talkmaster jedoch nur liebevolle Worte übrig. In einem Interview schwärmte James nun über seine Liebste!

In einem Gespräch in der Sendung Good Morning Britain richtete James nun einige liebevolle Worte an seine Frau. Dabei verriet der 44-Jährige, dass er selbst kaum glauben könne, warum sich Julia ausgerechnet für ihn entschieden habe. Dabei scherzte er, dass sich seine Auserwählte jeden Tag fragen müsste: "Was habe ich bloß getan? Das ist ein riesen Fehler!"

Wie er in dem Interview weiter verriet, wird James schon bald gemeinsam mit seiner Julia und ihren Kids das Land verlassen. Der Grund: Seine beliebte Late-Night-Show kommt nach acht Jahren zu einem Ende. Mit seiner Familie im Gepäck geht es dann zurück nach Großbritannien, die Heimat des Publikumslieblings. "Ich liebe es, wo wir wohnen und in Los Angeles zu sein. Aber wir wussten immer, dass es ein Abenteuer und kein endgültiges Ziel sein würde", plauderte er aus.

Getty Images James Corden im Oktober 2022 in London

Getty Images Julia Carey and James Corden im Jahr 2022 bei der Oscar Party

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

