James Corden tritt heimlich und umsonst in Theaterstück auf

James Corden, bekannt als gefeierter Moderator von "The Late Late Show", sorgt derzeit für verblüffte Gesichter in London: Der 46-Jährige tritt ohne große Ankündigung in der West-End-Produktion "You Me Bum Bum Train" auf. Das Besondere an dieser immersiven Bühnenshow: Der gesamte Cast arbeitet freiwillig und ohne Bezahlung. Die geheimnisvolle Performance findet an einem streng geheimen Ort im Zentrum Londons statt. Kein Zuschauer darf über die Inhalte sprechen, doch viele Gäste sollen laut Insidern überrascht gewesen sein, plötzlich von James in einer der Rollen begrüßt zu werden.

Der britische Star war seit Jahren ein Fan des Projekts, nachdem er sich die Show schon vor acht Jahren angesehen hatte. Als die Produktion zurückkehrte, nutzte James nun diese Gelegenheit. "James wollte die Verrücktheit der Show selbst erleben", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Die Inszenierung, die mit nur 77 Zuschauern pro Vorstellung auskommt, ist bekannt für ihre emotionale Intensität: Berichten zufolge kam es sogar schon zu Panikattacken bei einigen Besuchern. Trotz aller Dramatik genießt die Show Kultstatus. Kein Wunder also, dass bisher schon Stars wie Madonna (66) und Ian McKellen (85) daran beteiligt waren. Auch bei der aktuellen Produktion ist der Name des berühmten Mitwirkenden ein gut gehütetes Geheimnis. Trotzdem schaffte es die Nachricht, dass James als Freiwilliger auftritt, an die Öffentlichkeit.

James ist mit seiner Familie erst 2023 aus den USA nach England zurückgekehrt. In seiner Heimat engagiert sich der Entertainer wieder verstärkt in der britischen Unterhaltungsbranche. Sein Umzug nach London markierte einen neuen Lebensabschnitt, in dem er sich nicht nur großen TV-Projekten wie "Gavin & Stacey" widmete, sondern zuletzt auch am Old Vic Theatre zu sehen war. Die finale Folge seiner Kultserie "Gavin & Stacey" feierte rekordverdächtige Zuschauerzahlen und wurde zur meistgesehenen britischen Serie des Jahrhunderts.

Getty Images James Corden, TV-Host

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

