Neue Fotos: Kendall Jenner und Bad Bunny genießen Date Night

Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) genießen ihre Zweisamkeit! Seit einigen Wochen gibt es Dating-Gerüchte um die Reality-TV-Bekanntheit und den Sänger – immerhin wurden die beiden zuletzt immer wieder zusammen abgelichtet. Auch bei dem Coachella-Auftritt des Rappers vor wenigen Wochen hatte das Model ihren angeblichen Lover tatkräftig aus dem Publikum angefeuert. Jetzt wurden Kendall und Bad Bunny wieder auf einem gemeinsamen Date gesichtet.

Kendall und Benito, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, wurden bereits am vergangenen Freitag bei einem Konzert gesehen. Diese gemeinsame Zeit schien den beiden allerdings nicht auszureichen, weshalb die Kardashian-Bekanntheit und der "I Like It"-Interpret offenbar gleich das ganze Wochenende miteinander verbrachten. Denn auch am Samstag spazierten die zwei getrennt voneinander aus einem Restaurant und machten sich dann gemeinsam in einem Auto auf den Rückweg.

Während alle Zeichen auf Romanze stehen, glaubt Kendalls Ex Devin Booker (26) nicht an eine Liaison zwischen der 27-Jährigen und dem Künstler. "Er glaubt nicht, dass er ihr Typ ist und findet es ziemlich unwahrscheinlich, dass zwischen ihnen etwas Langfristiges entstehen kann", plauderte ein Freund des Sportlers gegenüber Us Weekly aus.

Anzeige

MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

Anzeige

MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de